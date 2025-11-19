Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 19.11.2025 06:00

Applov šport končno tudi v Sloveniji

Applova brezplačna aplikacija Sports je zdaj na voljo v dodatnih evropskih državah. 

Aplikacija Apple Sports ponuja sprotne rezultate, statistiko in podrobno spremljanje tekem v preglednem, minimalističnem vmesniku. Celotna izkušnja je prilagojena uporabniku, zato so najljubše ekipe in lige vedno v ospredju. Podprte so številne lige, od nogometnih velikanov, kot so Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A in Ligue 1, do moške in ženske Lige prvakov. Poleg nogometa aplikacija spremlja tudi glavne ameriške lige, NFL, NBA, MLB in NHL, Formulo 1, NASCAR ter moški in ženski tenis. Apple Sports podpira funkcionalnost Live Activities, kar pomeni, da se rezultati v živo prikazujejo na zaklenjenem zaslonu telefona iPhone ali ure Apple Watch. Na voljo so tudi prilagodljivi pripomočki za domači zaslon telefona iPhone, tablice iPad ter računalnikov Mac in MacBook, ki omogočajo hiter pregled nad dogajanjem, brez potrebe po odpiranju aplikacije.

