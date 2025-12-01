Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 1.12.2025 10:00 | Teme: apple, iPhone, pametni telefon

Applov prepogljivi telefon bo drag!

Apple naj bi prihodnje leto predstavil svoj prvi prepogljivi telefon.

Poročila o novem Applovem telefonu razkrivajo dve stvari. Po podatkih časnika UDN naj bi inženirjem uspelo razviti zanesljiv mehanizem, ki preprečuje vidno pregibno linijo, izdelek pa je že prešel iz eksperimentalne faze v predprodukcijo. Applov prepogljivi telefon bo tako popolnoma brez gube. Drugo poročilo Fubon Researcha ocenjuje, da bo iPhone Fold stal okoli 2400 ameriških dolarjev, kar bi ga postavilo na vrh cenovne lestvice prepogljivih telefonov. Trenutni modeli konkurentov stanejo od 700 do 2000 USD, noben pa še ni popolnoma odpravil značilnega pregiba.

Največji strošek predstavljajo napredni materiali in posebna tečajna tehnologija iz tekoče kovine, ki jo Apple razvija skupaj s partnerji. Notranji zaslon naj bi izdeloval Samsung Display, medtem ko Apple skrbi za strukturo panela in postopke laminacije. Začetna proizvodnja bo potekala na testni liniji pri podjetju Hon Hai, preden se začne množična izdelava. Kljub visoki ceni analitiki verjamejo, da bo zanimanje veliko, saj naj bi bil iPhone Fold prvi resni prepogljivi telefon brez vidne gube na zaslonu. Z večjo rastjo trga prepogljivih naprav ter dvigom cen pomnilnika in čipov je jasno, da bo inovacija prišla z visokim cenovnim dodatkom.

Premiera naj bi bila septembra 2026.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji