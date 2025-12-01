Applov prepogljivi telefon bo drag!

Apple naj bi prihodnje leto predstavil svoj prvi prepogljivi telefon.

Poročila o novem Applovem telefonu razkrivajo dve stvari. Po podatkih časnika UDN naj bi inženirjem uspelo razviti zanesljiv mehanizem, ki preprečuje vidno pregibno linijo, izdelek pa je že prešel iz eksperimentalne faze v predprodukcijo. Applov prepogljivi telefon bo tako popolnoma brez gube. Drugo poročilo Fubon Researcha ocenjuje, da bo iPhone Fold stal okoli 2400 ameriških dolarjev, kar bi ga postavilo na vrh cenovne lestvice prepogljivih telefonov. Trenutni modeli konkurentov stanejo od 700 do 2000 USD, noben pa še ni popolnoma odpravil značilnega pregiba.

Največji strošek predstavljajo napredni materiali in posebna tečajna tehnologija iz tekoče kovine, ki jo Apple razvija skupaj s partnerji. Notranji zaslon naj bi izdeloval Samsung Display, medtem ko Apple skrbi za strukturo panela in postopke laminacije. Začetna proizvodnja bo potekala na testni liniji pri podjetju Hon Hai, preden se začne množična izdelava. Kljub visoki ceni analitiki verjamejo, da bo zanimanje veliko, saj naj bi bil iPhone Fold prvi resni prepogljivi telefon brez vidne gube na zaslonu. Z večjo rastjo trga prepogljivih naprav ter dvigom cen pomnilnika in čipov je jasno, da bo inovacija prišla z visokim cenovnim dodatkom.

Premiera naj bi bila septembra 2026.