Objavljeno: 12.6.2023 07:00

Applov novi processor M2 Ultra menda počasnejši od konkurence

Ko je Apple predstavil novi procesorski čip M2 Ultra, ga je najavil pompozno, pričakovanja pa so bila velika. A čeprav je resnično znatno hitrejši od predhodnikov, se z najboljšimi izdelki iz AMD-ja in Intela ne more kosati, kažejo zadnji testi.

M2 Ultra ima 24 jeder za splošno računanje (CPU) in do 76 grafičnih jeder (GPU). Namenjen je uporabi v zmogljivih delovnih postajah, kjer so ključne odzivnost, zmogljivost in hitrost. A novi procesor je še vedno počasnejši od Intelovega Core i9-13900K, tako pri uporabi enega jedra kot v večjedrnem testu. Bolj poštene so primerjave z neposrednimi tekmeci, kakršna sta AMD Ryzen Threadripper Pro W5995X in Intel Xeon W9-3495X. V enonitnih primerih ju sicer premaga, v večjedrnem testu pa je ponovno občutno počasnejši.

Toda - zaenkrat gre le za rezultate sintetičnega testa Geekbench 5, ki ne odraža nujno tudi zmogljivosti v realni uporabi. A kakorkoli obrnemo, Applov procesor ni zverina, ki bi pometla s konkurenco. Nasprotno, v nekaterih primerih bo precej počasnejši. Druga resnica pa je seveda uporabniška izkušnja, saj Applovih sistemov nihče ne uporablja zaradi surove hitrosti, temveč programske opreme in drugih lastnosti. POleg tega bo nov procesor zagotovo veliko varčnejši od konkurentov AMD in Intel.