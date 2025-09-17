Objavljeno: 17.9.2025 08:00

Applov namizni operacijski sistem zna telefonirati

Izšel je macOS Tahoe 26, zadnja velika posodobitev za Intelove Mace, ki se ponaša z novo podobo in naprednimi funkcijami.

Apple je uradno izdal macOS Tahoe 26, zadnjo večjo posodobitev za starejše Mace z Intelovimi procesorji in čipom T2, ki prinaša prenovljen uporabniški vmesnik ter nove funkcije, povezane z umetno inteligenco. Glavna novost sistema Tahoe je nova oblikovalska smer Liquid Glass, ki v sistem prinaša prosojne učinke na oknih, gumbih in obvestilih. Tudi menijska vrstica je zdaj povsem prosojna, kar ustvarja občutek večjega zaslona. Poleg vizualnih sprememb je prenovljen tudi iskalnik Spotlight, ki zdaj pametneje razvršča rezultate in omogoča hitre akcije, kot sta pošiljanje e-pošte ali ustvarjanje zapiskov, brez odpiranja aplikacij.

Tahoe vključuje tudi novo aplikacijo Phone, ki omogoča sprejemanje klicev iz iPhona neposredno na računalniku, dostop do zgodovine klicev in govornih sporočil ter uporabo funkcij Call Screening in Hold Assist. Z Apple Intelligence je mogoče izvajati prevode besedila, zvoka med klici in sporočili v realnem času. Vse naslednje večje nadgradnje operacijskega sistema macOS bodo na voljo izključno za računalnike z jabolčnimi čipi.