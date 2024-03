Applov najbolj ugoden prenosnik

Apple je predstavil s procesorjem M3 nadgrajena prenosnika MacBook Air, ki bosta na voljo za letošnji dan žena.

Apple je za 8. marec napovedal prihod novih prenosnikov MacBook Air v velikosti trinajst in petnajst palcev. Kot se za Air linijo spodobi, bosta oba prenosnika na voljo po ugodni ceni. Najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo bo predstavljal večji, na 1300 USD ocenjen prenosnik, ki bo z osmimi procesorskimi in desetimi grafičnimi jedri, podporo barvnemu prostoru P3 in delu na dveh zunanjih zaslonih (do 5K + 6K), zadostil tudi potrebam malce zahtevnejših uporabnikov. Čeprav bo osnovna specifikacija dovolj za tipično potrošniško uporabo, je računalnik priporočljivo nadgraditi na 16 GB pomnilnika in razširiti 256 GB velik prostor za shranjevanje. Nova prenosnika naj bi bila do 60 odstotkov hitrejša od prejšnjih modelov s procesorjem M1.