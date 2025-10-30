Objavljeno: 30.10.2025 12:00

Applov družinski račun ni vedno dobra zamisel

Ločena mama je razkrila, kako je lahko funkcija Apple Family Sharing v napačnih rokah zlorabljena in uporabljena kot orodje za nadzor in ustrahovanje s strani nekdanjega partnerja.

Družinski račun Family Sharing je Apple uvedel leta 2014 in družinam omogočil skupno rabo nakupov, lokacije, fotografij, koledarjev in opomnikov znotraj ožje skupine, ki jo upravlja en glavni uporabnik oziroma organizator. V običajnih okoliščinah ta sistem deluje nemoteno, vendar pa lahko postane težaven ali celo nevaren v primerih ločitev ali razpadlih razmerij. V zgodbi matere, ki jo Wired navaja pod imenom Kate, je prav ta funkcija postala sredstvo nadzora. Njen bivši mož, registriran kot organizator družinske skupine, je po ločitvi zavrnil prekinitev skupine. Posledično Kate ni mogla prenesti otrok v novo družinsko skupino, četudi je imela sodno dodeljeno skrbništvo. Tako je njen nekdanji partner še naprej nadzoroval otrokovo lokacijo, jim omejeval uporabo naprav in jih nadziral tudi v času, ko so bili pri njej.

Ko se je Kate obrnila na Applovo podporo, je sicer naletela na razumevanje, a ne na pomoč. Pravila funkcionalnosti namreč določajo, da ima vso kontrolo zgolj organizator, Apple pa brez njegove privolitve ne more ničesar spremeniti. Edini nasvet, ki ga je prejela, je bil, da ustvari nove Apple ID-je za otroke, kar pa bi pomenilo izgubo vseh kupljenih vsebin in spominov v obliki fotografij in videoposnetkov. Kate ni osamljen primer, številni starši v podobni situaciji poročajo o istih težavah. Apple se na prošnjo za komentar ni odzval. Pomanjkanje možnosti za enakovredno upravljanje skupine ali prenos otrok ob spremembah v družinskih razmerjih predstavlja resno pomanjkljivost sistema, ki ga je mogoče zlorabiti na način, ki vpliva tako na starševske pravice kot dobrobit otrok.