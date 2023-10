Applov App Store na Kitajskem ne kljubuje več oblastem

Tudi veliki Apple se je uklonil režimu v Pekingu in odslej od piscev aplikacij za kitajsko verzijo App Stora zahteva certifikat skladnosti, ki ga izdajajo oblasti. Ostale spletne tržnice so to zahtevale že več let, podobno pa velja tudi za druge spletne storitve.

Gre za vlogo ICP (internet content provider filing), ki so jo morali na Tencentovi in Huaweijevi tržnici prilagati že od leta 2017. Eden izmed pogojev za pridobitev licence je razvoj aplikacije preko kitajskega podjetja ali z lokalnim založnikom, kar otežuje dostop tujih aplikacij na trg. Doslej je imel App Store prednost pred konkurenco, ker tega pravila ni strogo upošteval, sedaj pa se to spreminja.

V prihodnosti se lahko zgodi, da najpopularnejše zahodne aplikacije, denimo X ali Telegram, na Kitajskem ne bodo več dostopne. To se počasi že dogaja, saj uporabniki poročajo, da morajo za uporabo X že vnesti Applove račune, ki niso registrirani na Kitajskem. Obstoječe aplikacije imajo čas do marca, da pridobijo ustrezne certifikate.