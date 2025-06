Objavljeno: 30.6.2025 16:00

Apple pripravlja računalnik s procesorjem telefona iPhone

Apple načrtuje izdajo novega, dostopnejšega MacBooka, ki bo kot prvi računalnik podjetja temeljil na čipu A18 Pro iz telefona iPhone.

Analitik Ming-Chi Kuo razkriva, da naj bi Apple pripravljal prenosnik MacBook s 13-palčnim zaslonom in čipom A18 Pro, ki poganja tudi telefone iPhone 16 Pro. Gre za pomemben mejnik v Applovi strategiji, kjer so doslej vsi računalniki Mac in MacBook temeljili na zmogljivejših čipih serije M, ki omogočajo več jeder, več pomnilnika in podporo za zunanje zaslone. Novi MacBook bo na voljo v barvah Silver, Blue, Pink in Yellow, s čimer Apple cilja na mlajšo in cenovno občutljivejšo ciljno skupino. Masovna proizvodnja je predvidena za konec četrtega četrtletja 2025 ali začetek prvega četrtletja 2026. V Cupertinu si obetajo, da bo novi model predstavljal med 20 in 28 odstotki vseh prodanih MacBookov v naslednjem letu. Ključni dobavitelj ohišij bo kitajsko podjetje Everwin Precision.