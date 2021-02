Appleova očala bodo ponujala mešano navidezno resničnost

V zadnjem času so se zopet okrepila namigovanja, da Apple vendarle pospešeno razvija svojo izvedbo pametnih očal, ki bodo nudila tako imenovano mešano navidezno resničnost (MR, mixed reality), torej zmožnost delovanja kot prikazovalnik navidezne resničnosti (VR), kot nadgrajene resničnosti (AR). Izdelek naj bi sodil v sam vrh po tehničnih lastnostih in uporabniški izkušnji, pa tudi po ceni. Omenjajo namreč začetno ceno 3.000 dolarjev, izdelek pa naj bi bil nared v letu 2022.

S tovrstno ceno lahko po vsej verjetnosti prej pričakujemo izdelek za profesionalno rabo, kot pa nekaj, kar bi bilo cenovno sprejemljivo za potrošnike. Appleova očala se bodo tako uvrstila v isto kategorijo, kot Microsoftova očala Hololens 2, ki stanejo 3.500 dolarjev. Kot vemo, Microsoft Hololens že nekaj časa promovira zgolj za profesionalno rabo.

Viri blizu razvojnega oddelka družbe Apple navajajo, da je podjetje resda začelo najprej z razvojem očal za nadgrajeno resničnostjo (AR), a so kasneje dodali funkcije, ki so bolj tipične za prikazovalnike navidezne resničnosti. Med te sodi sistem kamer, ki bodo sledile rokam in dlanem in omogočale manipulacijo s predmeti v navidezni resničnosti. Med funkcije nadgrajene resničnosti pa sodijo kamere, ki so obrnjene navznoter in sledijo premikanju oči oziroma pogledu uporabnika Po nekaterih informacijah naj bi Applova očala imela vsaj 12 kamer, med drugimi tudi tipala Lidar za zaznava globine.

Kot bi lahko pričakovali od družbe Apple, bodo očala nudila vrhunsko sliko. Omenjajo dva zaslona ločljivosti 8K, ki pa bosta v kombinaciji s programsko opremo nudila zanimivo možnost. Slika bo namreč imela najvišjo ločljivost le tam, kamor seže pogled, medtem ko bodo na obrobju prikazovali grafiko z nižjo ločljivostjo. S tem najbrž želijo zagotoviti optimalno zmogljivost, pa tudi porabo energije.

Vse kaže, da bodo očala za delovanje potrebovala zunanjega pomočnika, omenjajo telefone iPhone ali celo računalnike Mac. To ne bi bilo nič nenavadnega, če upoštevamo, da Apple zelo rad svoje izdelke tesno povezuje znotraj lastne ponudbe, na primer pametne ure Apple Watch in telefone iPhone.