Apple objavil napovednik filma F1, ki iPhone dobesedno strese

Apple s povratnimi informacijami v obliki tresljajev telefona iPhone v napovedniku filma F1: The Movie gledalca popelje na dirkalno stezo.

Napovednik filma F1: The Movie v aplikaciji Apple TV na telefonu iPhone z iOS 18.4 ali novejšim zahvaljujoč jabolčni tehnologiji Taptic Engine postreže z vibracijami v ritmu motorja, menjave pnevmatik in drugih ključnih trenutkov dirke. Apple z dotičnim pristopom poudarja svojo zavezo k ustvarjanju bolj poglobljenih marketinških izkušenj. Podjetje želi preseči meje tradicionalnega oglaševanja in uporabnike aktivno vplesti v dogajanje na zaslonu. Ni čudno, da so uporabniki navdušeni in splet poln hvale izkušnji, ki se najbolj približa občutkom 4DX. V kolikor imate telefon iPhone z novejšim operacijskim sistemom, velja zagnati Apple TV in se prepričati na lastne oči oziroma roke.