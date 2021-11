Apple zmanjšal proizvodnjo iPadov, da bo lahko izdelal več iPhonov

Po pisanju Nikkei Asia so Applovi proizvajalci zmanjšali proizvodnjo tablic iPad, s čimer lahko zagotovijo nemoteno proizvodnjo telefonov iPhone.

Apple je sicer zelo uspešen na področju tablic, lani se je prodaja iPadov dvignila za 6,7 %, na 53,2 milijona naprav. Vseeno pa se povsem zavedajo, da je iPhone pomembnejša naprava, teh prodajo okoli 200 milijonov na leto. Telefoni iPhone 13 imajo z iPad Mini skupni procesor A15 Bionic, skupni pa so tudi pomnilniški moduli (torej za RAM in za shrambo). V septembru in oktobru bodo tako izdelali 50 % manj tablic, kot je bilo sprva načrtovano. Po Applovih napovedih bo področje tablic edino, ki bo v aktualnem četrtletju zabeležilo padec v prodaji.