Objavljeno: 13.11.2025 08:00

Apple želi 250 evrov za strgano nogavico

Apple se je znova znašel v središču spletnega posmehovanja, potem ko je predstavil dodatek za telefone iPhone Pocket.

Preprost ovitek za nošenje telefona s ceno 250 evrov dviguje marsikatero obrv. Uporabniki družbenih omrežij so hitro opazili podobnost z navadno pleteno nogavico, nekateri pa so šli še dlje in ga primerjali z znamenitim zelenim kopalnim kostumom lika Borata. Ovitek je del omejene serije, ki jo je Apple ustvaril v sodelovanju z japonsko modno znamko Issey Miyake. Navdih zanj naj bi po navedbah podjetja izviral iz ideje, da bi ustvarili dodaten žep, kar se odraža v njegovi minimalistični, odprti zasnovi brez zadrge ali dodatne zaščite. Ovitek bo na voljo v več barvah in z dvema različnima dolžinama trakov.

Kritiki so Apple obtožili, da s takšnimi izdelki preizkuša meje zvestobe svojih oboževalcev. Ceno so označili za pretirano, izdelek pa za nefunkcionalen in varnostno vprašljiv, zlasti glede na pogostost kraj pametnih telefonov. Drugi pa Applovo potezo branijo. Menijo, da je visoka cena bolj povezana z ekskluzivnostjo in oblikovanjem kot s praktičnostjo, predvsem zaradi sodelovanja z znano modno hišo. Kot je dejal analitik Matt Navarra, Apple s tem izdelkom ne meri na povprečnega uporabnika, temveč na trg, kjer blagovne znamke tekmujejo v prestižu, ne v funkcionalnosti.