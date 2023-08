Objavljeno: 9.8.2023 07:00

Apple zakupil vse 3-nm čipe

TSMC je že izpopolnil 3-nm litografijo v proizvodnji čipov, a bodo za zdaj vsi izdelki namenjeni eni sami stranki. Apple je zakupil vse proizvodne kapacitete za čipe nove generacije, ki jih bomo našli v procesorjih M3 za prihodnje Mace ali A17 Bionic za prihodnje iPhone. Apple je celo tako pomembna stranka, da je od TSMC dobil neobičajno velikodušne pogoje.

Proizvodnja čipov je občutljiv postopek, kjer igrajo vlogo milimetri. Na posameznih rezinah je kopica čipov – rezine merijo 300 mm – med katerimi so tudi defektni. S tehnološkim zorenjem proizvodnega postopka se ta delež sicer manjša, a defektni čipi ostajajo vedno. Stranke morajo plačati celotne rezine, torej tudi defektne čipe, s katerimi si ne morejo nič pomagati. To je med drugim razlog, da se prodajajo počasnejši procesorji, procesorji z manj jedri ali predpomnilnika in podobno. Čipi so lahko defektni le deloma, zato jih je možno prodati ceneje kot oskubljene variante.

Razen – če ste Apple. TSMC je Applu omogočil, da plača le delujoče čipe. To pomeni, da je njegovo naročilo res veliko in da ima TSMC tudi veliko zaupanja v lasten proizvodni proces. TSMC je največji proizvajalec najnovejših čipov, saj so njegove stranke poleg Appla še Nvidia, AMD, Qualcomm in celo Intel.