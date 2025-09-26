Objavljeno: 26.9.2025 05:00

Apple zahteva umik DMA, Komisija o tem sploh ne razmišlja

Ameriški tehnološki velikani so že večkrat izrazili nestrinjanje z evropsko zakonodajo, ki jim reže peruti in sili v odgovornejše, s tem pa zanje tudi dražje, poslovanje. A vendarle doslej še niso izrecno predlagali odpravo kakšnega zakona. Apple je to pot od Evropske komisije uradno zahteval, da odpravi akt o digitalnih trgih (DMA). To se ne bo zgodilo.

Evropska komisija sama seveda nima pristojnosti odpravljati evropske zakonodaje, a to ni glavni razlog. Komisija je namreč jasno povedala, da ni nima nobenih načrtov za odpravo DMA. Tiskovni predstavnik Komisije Thomas Regnier je dejal, da si Apple vse od začetka veljavnosti DMA prizadevati spodkopati vsak košček te zakonodaje, zato tudi najnovejši predlog ne preseneča.

Apple medtem trdi, da je DMA odgovoren za slabšo uporabniško izkušnjo evropskih uporabnikov. Izpostavljal naj bi jih novim tveganjem in oviral siceršnjo sozvočno delovanje različnih Applovih izdelkov. Če že ne bodo razveljavili DMA, bi ga morala izvajati vsaj neodvisna telesa, ne pa Komisija, trdi Apple. To je v resnici že sedaj res, saj so na odločitve Komisije možne pritožbe, o katerih odloča sodišče EU.

Komisija medtem poudarja, da je DMA nujen, da Apple prisili v sodelovanje s konkurenco in vsaj delno odprtje platforme. Apple seveda po svoje protestira tako, da posamezne funkcionalnosti v Evropo prihajajo z velikanskim zamikom, domnevno zaradi ovir DMA. Apple je bil po DMA tudi že kaznovan z 1,8-milijardno globo.