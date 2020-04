Apple začel izdelovati zaščitne maske za zdravstvene delavce

Tudi Apple se pridružuje boju zoper koronavirusu, konkretno z izdelovanjem zaščitnih mask za zdravstvene delavce – 20 milijonov naj bi jih bilo že na poti v ZDA.

Tim Cook je projekt objavil na Twitterju, pravi, da imajo načrtujejo tudi dodatne projekte. Maske sicer niso testirane za preprečevanje okužb in naj bi bile le dopolnilo maskam, ki zakrijejo usta in nos, a v resnem pomanjkanju opreme naj bi bile tudi te koristne. Maska je sicer zelo preprosta, saj ima le tri sestavne dele, Apple pa s tem kaže predvsem na dobro utečeno logistično verigo.

Velja namreč omeniti, da imajo Združene Države daleč največje težave doslej – imajo okoli 400.000 potrjenih primerov okužbe, največ na svetu. Število žrtev je okoli 13.000, epicenter pa je zvezna država New York. V državi z 20 milijoni prebivalcev, je 140.000 okuženih in skoraj 5500 mrtvih – relativno gledano je to tako, kot da bi bilo v Sloveniji 14.000 okuženih in 550 mrtvih. ZDA ima več vzporednih faktorjev, ki vplivajo na tako slabo stanje, od izredno poznega in neorganiziranega odziva (sploh s strani zvezne vlade) do neučinkovitega zdravstvenega sistema in slabe socialne podpore.