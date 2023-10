Apple za pregrevanje telefona iPhone 15 krivi Instagram

Apple je za izdatno pregrevanje telefona iPhone 15 obtožil Instagram in nekatere druge aplikacije, ki so v prvih dneh po splavitvi povzročile, da je novinec postal prevroč za držanje v roki. V Cupertinu so zagotovili, da težavi nista botrovala nov material ohišja niti vhod USB-C. Izdali so programsko posodobitev za operacijski sistem iOS 17, prav tako je nadgradnjo odjemalca za družabno omrežje že prispevala tudi Meta, medtem ko akcijo drugih obtoženih, med katerimi sta Uber in Asphalt 9, še čakamo.