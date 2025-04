Objavljeno: 7.4.2025 19:00

Apple za dvajseto obletnico telefona iPhone pripravlja drzno preobrazbo

Po poročanju Marka Gurmana iz Bloomberga naj bi podjetje delalo na popolni prenovi paradnega modela, telefona iPhone Pro.

Apple se očitno pripravlja na pravo vizualno in tehnološko revolucijo v letu 2027, ko bo praznoval 20. obletnico telefona iPhone. Čeprav konkretne podrobnosti še niso znane, poznavalci napovedujejo, da bo novi model prinesel največje oblikovne spremembe po predstavitvi telefona iPhone X leta 2017. Slednji je bil takrat prelomnica s svojim zaslonom od roba do roba in ukinitvijo fizičnega gumba, zdaj pa naj bi Apple šel še korak dlje. Omenjajo se zasnova brez kakršnegakoli roba, kamera, umeščena pod zaslon, in še tesnejša integracija z umetno inteligenco, ki bo igrala osrednjo vlogo v novih funkcionalnostih.

Prenova prihaja v času, ko Apple vse bolj poudarja dolgoročno vizijo svojih naprav kot pametnih pomočnic, ki intuitivno razumejo uporabnika in okolico. Dvajseta obletnica telefona iPhone je tako idealna priložnost, da Apple predstavi naslednjo veliko oblikovno in funkcionalno prelomnico.