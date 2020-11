Apple z računalniki nove generacije - namesto Intela lasten procesor arhitekture ARM!

Apple je sinoči predstavil prve računalnike z lastnim procesorjem Apple Silicon M1.

Prehod iz Intelovih procesorjev na arhitekturo ARM so sicer napovedali že poleti, sedaj pa so na virtualnem dogodku »One More Thing« predstavili prvi tak procesor, pa tudi prvih nekaj računalnikov, ki temeljijo na novi arhitekturi.

Procesor se imenuje Apple Silicon M1, namesto zmogljivosti pa poudarjajo njegovo varčno zasnovo (oz. "zmogljivost na vat") in majhnost/integriranost. Ima osem jeder, kot smo navajeni pri pametnih telefonih, so štiri jedra zmogljivejša, štiri pa varčnejša, namenjena poganjanju manj pomembnih storitev, ki/ko tečejo v ozadju. Kot rečeno - po Applovih besedah procesor M1 ponuja največ procesorskih zmogljivosti na vat električne moči. Vsebuje tudi integriran grafični procesor, ki ima osem samostojnih jeder, bojda naj bi šlo za najzmogljivejšo integrirano grafično rešitev doslej.

Del procesorja je tudi t.i. "neural engine", namenjen strojnemu učenju, ki ima še šest lastnih jeder. Taka vezja so vse pogosteje dodana v zmogljive telefone/procesorje SoC, z njimi pa se (med drugim) izvaja prepoznava objektov na fotografijah, prepoznava govora in podobno. Vgrajeno je tudi varnostno vezje Secure Enclave in vezje za dostop do pomnilniških medijev. Procesor je izdelan v tehnologiji 5 nm, enako kot procesor A14 v iPhone 12. Vezje podpira Thunderbolt 3 in USB 4.

Na dogodku so predstavili tri računalnike z novim procesorjem: tanek prenosnik MacBook Air, nekoliko zmogljivejši MacBook Pro in vstopni namizni računalnik Mac Mini. Vsi uporabljajo enak procesor, glavna razlika med prenosnikoma je nekoliko debelejše ohišje pri modelu Pro, ki ima vgrajen tudi ventilator (česar MacBook Air nima, je torej povsem pasivno hlajen).

Zaradi ventilatorja lahko procesor dlje časa deluje s polno močjo, zaradi nekoliko večjega ohišja pa je vgrajena tudi večja baterija – ponuja okoli 10% daljšo vzdržljivost od modela Air. Sposoben naj bi bil kar dvajset ur predvajati video – vprašanje sicer, kako se bo odnesel v praksi, a ta uradni podatek kaže na res odlično vzdržljivost.

Namizni računalnik Mac Mini ne prinaša kakih resnih novosti, sicer naj bi bil občutno hitrejši od obstoječega modela, a to bolj na račun starejše zasnove trenutno aktualnega modela (ki uporablja tri leta stare Intelove procesorje). Vsi našteti računalniki bodo ponujali do 16 GB pomnilnika, sestav z več pomnilnika vsaj zaenkrat ne bo na voljo.

Na predstavitvi so pokazali tudi aplikacije, narejene za iPad in iPhone, ki brez težav delujejo na novih računalnikih.

Bomo pa morali obstoječe aplikacije, napisane za računalnike z Intelovimi procesorji, poganjati preko emulacije, zato računamo, da bodo te aplikacije delovale počasneje, kot smo vajeni. Pričakuje se, da bodo razvijalci s časom večino pomembnih aplikacij pripravili tudi za novo arhitekturo, a bo to kar trajalo.

Po Applovih besedah bo Adobe svojo zbirko ustvarjalnih programov (denimo Photoshop) pripravil enkrat prihodnje leto, kdaj pa bo prišla Microsoftova Pisarna, ali celo možnost poganjanja Windows 10, pa se še ne ve.