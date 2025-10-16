Objavljeno: 16.10.2025 08:00

Apple z novim procesorjem in napravami

Apple je presenetljivo tiho predstavil novo tablico iPad Pro, prenosnik MacBook Pro in očala Vision Pro.

Skupna točka predstavljenim napravam je procesor M5. Zgolj z objavo, brez posebnega dogodka ali vnaprej posnetega videoposnetka, so v Cupertinu predstavili 3-nm čip z desetjedrnim CPU-jem in GPU-jem, okrepljenim z nevronskim pospeševalnikom v vsakem jedru. Apple trdi, da gre za najhitrejša jedra na svetu, kar naj bi se pokazalo z do 30 % boljšimi grafičnimi zmogljivostmi in občutno hitrejšo umetno inteligenco. Večja prepustnost pomnilnika omogoča boljše izvajanje večjih umetno inteligentnih modelov neposredno na napravi.

iPad Pro z M5 čipom sicer ostaja fizično nespremenjen, a je hitrejši in za brezžično povezovanje uporablja novi N1 čip. Cena ostaja tisoč ameriških dolarjev. Pri MacBook Pro se sprememba nanaša le na 14-palčni model. Nova različica z M5 nudi do 3,5-krat hitrejše delovanje umetne inteligence in dvakrat hitrejšo SSD zmogljivost. Preostali elementi ostajajo enaki kot pri modelu z M4 čipom. Očala Vision Pro so dobila udobnejši naglavni trak, M5 pa zagotavlja bolj gladko izkušnjo in podrobno grafično izkušnjo ter višjo frekvenco osveževanja. Avtonomija baterije se je rahlo izboljšala, vendar cena ostaja visoka, saj nas očala še vedno olajšajo za 3500 USD.