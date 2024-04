Apple Vision Pro je že pozabljen

Prostorski računalnik Apple Vision Pro, ki je ob izidu pritegnil množice ljudi, je po pičlih dveh mesecih skorajda pozabljen.

Bloomberg poroča, da zanimanja za preizkus Applovih očal za obogateno resničnost ni več, medtem ko se je prodaja v nekaterih trgovinah skoraj ustavila. Čeprav so v Cupertinu očal ob prvem koncu tedna prodali 180.000 enot, je zdaj povpraševanje po napravah bistveno manjše. Še več, upada tudi zanimanje za preizkus, mnogi, ki rezervirajo termin, se na njem sploh ne pojavijo. Naprava, ki je sprva obetala revolucijo v uporabi prostorskega računalništva, je hitro postala uporabnikom nezanimiva. Mnogi lastniki priznavajo, da se jim na napravah Vision Pro nabira prah, drugi pa se pritožujejo glede praktičnosti uporabe v vsakdanjem življenju, nelagodja pri nošenju in težav pri iskanju aplikacij na tržnici Vision Pro App Store. Očitno so se velikani Netflix, Spotify, YouTube in drugi odločili počakati in videti, kako se bo naprava obnesla, preden se odločijo za investicijo v nove aplikacije za prostorsko računalništvo.

Napovedi, da bo zanimanje Vision Pro izzvenelo in bo naprava postala nišni produkt, so se tako kljub Applovemu marketinškemu trudu uresničile, saj je ta skoraj izginila iz javnih pogovorov.