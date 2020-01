Apple več zaslužil z nosljivimi in domačimi napravami kot z računalniki

Objavljeno: 29.1.2020 10:00

Apple je včeraj objavil poslovne rezultate za zadnje četrtletje, v njem pa so občutno prehiteli napovedi analitikov.

Prihodki so narastli kar za 9% na 91.8 milijard dolarjev, to je več od predhodnih pričakovanj. Zanimivo, da je občutno zrastel segment, v katerega vključujejo nosljive naprave (torej uro Apple Watch in slušalke AirPods), domače naprave in dodatke. Ta je prvič prehitel segment računalnikov Mac.

Še vedno pa jim glavno gonilno silo zaslužka predstavljajo telefoni iPhone – na čelu z »navadnim« telefonom iPhone 11. Skupaj predstavljajo telefoni kar 60% skupnih prihodkov podjetja. Prihodki od telefonov so se dvignili za 8%, vse močnejši pa postaja segment storitev, kamor vključujejo tudi storitev Apple TV+.