Apple v ZDA primoran ustaviti prodajo pametnih ur Watch Series 9 in Watch Ultra 2

Apple se je včeraj sicer pritožil, a odločitev ameriške Komisije za mednarodno trgovino je začela veljati in tako zaradi patentnega spora v ZDA ne smejo prodajati pametnih ur Watch Series 9 in Watch Ultra 2. Apple je spletno prodajo preventivno ustavil že 21. decembra, v fizičnih trgovinah pa 24. decembra. V Evropi sprememb ni.

Gre za znamenito odločitev Komisije, ki je oktobra odločila, da Apple krši patent podjetja Masimo za merjenje saturacije krvi s kisikom, in zato prepovedala prodajo omenjenih ur. Ameriška administracija je imela nato 60 dni časa, da odloči, ali bo odločitev obveljala. Katherine Tai, pooblaščenka za mednarodno trgovino v ameriški vladi, je po preučitvi odločitve Komisije in Applovih argumentov odločila, da ne bo posegla v odločitev Komisije, ki je zato včeraj začela veljati.

To je tudi pričakovano, saj Bela hiša sila redko posega v odločitve Komisije, dasiravno se je to že zgodilo prav z vetom na prepoved prodaje iPhonov in iPadov leta 2013 v sporu s Samsungom. Odtlej Bela hiša v odločitve ni posegala.

Apple je to pot na sodišče vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe, ki bi dovolila prodajo ur do odločitve, ali je prenovljeni dizajn skladen s patenti. To odločitev pričakujejo 12. januarja.

Reuters