Apple v tednu dni zbral milijardo dolarjev depozitov uporabnikov

Potem ko je Apple postal ponudnik posojil, je minuli teden postal še banka, ki omogoča varčevalne račune. Ti so za zdaj omejeni na ZDA in 250 tisoč dolarjev, a so uporabniki zaradi visokih 4-odstotnih obresti nad novostjo navdušeni. V tednu dni se je na Applove račune natekla milijarda dolarjev.

Applova ponudba se je zdela precej privlačna, predvsem pa ni prinašala nobenih pogojev v drobnem tisku. Uporabniki so lahko deponirali do 250.000 dolarjev, ne da bi bila sredstva vezana, zato pa dobijo štiri odstotke obrestni letno. Čeprav so v ZDA, ki jim je ponudba namenjena, obrestne mere višje kot v Evropi in se podobne obrestne mere nadejo tudi drugod, so uporabniki drli k Applu. V tednu dni so nabrali milijardo dolarjev, kar je osupljivo.

Pridobili so okoli 240.000 novih komitentov, ki imajo svoje vloge zaščitene. Apple je v preteklosti že ponudil svojo plačilno kartico in tudi možnost kratkoročnega kreditiranja. Pri teh projektih sodeluje z bankami. Ponudbo varčevalnih računov mu pripravlja Goldman Sachs.

Forbes