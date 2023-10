Apple v novejših telefonih uporabil baterije, ki se hitreje starajo

Vir informacij blizu podjetja iz Cupertina trdi, da je Apple v telefonih iPhone 14 in 15 uporabil baterije z manjšim številom polnilnih ciklov.

Avgusta so lastniki telefonov serije iPhone 14 poročali, da opažajo hitrejše obrabljanje baterij od običajnega. Manj kot leto dni po nakupu so nekateri uporabniki opazili, da je kapaciteta baterije padla na 88%. Vir informacij, ki je v preteklosti že obelodanil nekatere resnične informacije trdi, da Apple v serijah iPhone 14 in iPhone 15 uporablja cenejše baterije z manjšim številom polnilnih ciklov, kar bi pojasnilo nedavna poročila uporabnikov. Po navedbah vira baterije v serijah iPhone 14 in 15 v povprečju zdržijo 600 polnilnih ciklov, medtem ko večina vodilnih telefonov uporablja baterije z 800 polnilnimi cikli. Razlog za manjše število ciklov je v tem, da so celice v baterijah slabše kakovosti.