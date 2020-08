Apple v dveh letih podvojil vrednost

Objavljeno: 20.8.2020

Apple je postal prvo ameriško podjetje, vredno dva bilijona (dva tisoč milijard) dolarjev, to je dvakrat toliko kot leta 2018.

Vrednost posamezne delnice je tako dosegla 467,77 ameriškega dolarja, edino podjetje, ki je doslej doseglo tako skupno vrednost, je naftni gigant Saudi Aramco, ki je v skoraj popolni lasti Saudove Arabije. Računalniška podjetja so razmeroma dobro prebrodila koronavirus, sploh v zadnjem mesecu so se vrednosti delnic občutno dvignile, tudi Apple je objavil solidne poslovne rezultate za zadnje četrtletje.

Sodeč po pisanju različnih novičarskih strani (tudi britanskega BBC) pa se naj bi ravno v času koronavirusa močno dvignil interes za trgovanje z delnicami. V času karanten so vrednosti močno padle, hkrati je bilo veliko ljudi doma in brez dela. Spletni ponudniki trgovalnih računov naj bi v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležili več milijonov novo ustvarjenih računov, kar seveda pomeni tudi dotok dodatnega kapitala. Analitiki opozarjajo predvsem pred pretiravanjem in investiranjem več, kot so uporabniki pripravljeni izgubiti – kar je tako ali tako soliden nasvet pri vseh oblikah investiranja.