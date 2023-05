Apple uvaja hitrejše krpanje varnostnih lukenj

Apple je izdal posodobitvi operacijskih sistemov iOS in macOS, ki s sistemom hitrejšega krpanja odkritih varnostnih lukenj Rapid Security Response dodajata napravam z logotipom ugriznjenega jabolka novo zaščitno plast.

Sistem razpošiljanja popravkov je Apple temeljito testiral na beta različicah aktualnih operacijskih sistemov iOS 16 in macOS 13. Ob ustrezni nastavitvi sistema smo po novem deležni takojšnjih popravkov brskalnika Safari, pogona WebKit in drugih ključnih sistemskih knjižnic, ko se pojavijo informacije o njihovi ranljivosti. Na telefonih iPhone in iPad nastavitev najdemo pod Settings / General / Software Update / Automatic Updates / Security Responses & System Files, na računalnikih Mac pa pod System Settings / General / Software Update / Automatic Updates / Install Security Responses and system files.

Za razliko od običajnih posodobitev programske opreme varnostne zaplate dodajo črko na koncu številke različice programske opreme, trenutno sta to iOS 16.4.1(a) in macOS 13.31.(a). Brez sistema hitrega varnostnega odziva, bo Apple luknje zakrpal šele z naslednjo posodobitvijo operacijskega sistema, iOS na primer s prihajajočo verzijo 16.5, ki naj bi izšla šele čez nekaj tednov.