Apple uničil 7000 računalnikov, ki jih je podjetnik želel rešiti

Tehnološki gigant je leta 1989 naročil uničenje sedem tisoč računalnikov Lisa in s tem dokončno pokopal enega svojih najbolj ambicioznih, a komercialno neuspešnih projektov.

Računalnik Apple Lisa, predstavljen leta 1983, je bil v marsičem pred časom. Bil je prvi osebni računalnik z grafičnim uporabniškim vmesnikom, miško in upravljanjem z okni. Vendar mu visoka cena (skoraj 10.000 ameriških dolarjev) in tehnične težave niso prizanesle. Lisa je hitro utonila v senci cenejšega in bolj zanesljivega Macintosha.

V zgodbo vstopi Bob Cook, podjetnik in ustanovitelj podjetja Sun Remarketing, ki je v Lisi videl neizkoriščen potencial. Leta 1986 je od Appla odkupil 7.000 neprodanih enot, jih začel posodabljati in prodajati kot napravo Lisa Professional, izboljšano in dostopnejšo različico nekdanjega tehnološkega čudeža. A Apple je tri leta pozneje, povsem nepričakovano, zahteval vračilo vseh preostalih enot. Namesto da bi jih uporabil ali podprl Cookovo obnovo, je Apple poslal tovornjake, ki so računalnike odpeljali na odlagališče v Loganu, v zvezni državi Utah, kjer so bili razbiti in zakopani. Uradnega pojasnila za ta korak nikoli ni bilo. Špekulacije segajo od bojazni pred škodo za blagovno znamko do Jobsovih osebnih zamer, saj je imel Steve z Liso zapleten odnos, tako na osebni kot profesionalni ravni.

Danes, ko Apple ponosno razglaša okoljsko odgovornost, uporabo recikliranih materialov in zavezanost k zmanjševanju ogljičnega odtisa, deluje ta zgodovinska epizoda kot oster kontrast. Uničiti na tisoče popolnoma delujočih računalnikov se zdi vse prej kot zeleno. Lisa je res pozabljena senca Applove preteklosti, a ta zgodba dokazuje, da je njena zapuščina še vedno živa. In zakopana. Dobesedno.