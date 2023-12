Apple umetno inteligenco uri s pomočjo pravih novinarjev

Apple je začel pogajanja z večjimi založniki in novinarskimi organizacijami, da bi pridobil dovoljenje za uporabo njihovih vsebin pri usposabljanju generativnega AI sistema, ki ga razvija.

Umetna inteligenca ima v družbi ustvarjalcev najrazličnejših vsebin in imetnikov pravic negativen prizvok, saj se je večina generativnih botov na njihovi vsebini urila brez izrecnega soglasja. OpenAI se na primer sooča z več tožbami, ki ga obtožujejo uporabe intelektualne lastnine drugih ljudi. Ena od teh tožb so vložili pisatelji, ki jih vodita George R.R. Martin in John Grisham, drugo pa novinarji, ki trdijo, da sta OpenAI in Microsoft zgradila posel, vreden več milijard ameriških dolarjev, ne da bi za skupen trud človeštva plačala beliča.

Apple je ubral drugačen pristop in ne pričakuje, da bo njihova umetna inteligenca do vsebin dostopala brezplačno. Še več, po poročanju časnika The New York Times ponuja medijem večletne pogodbe v vrednosti najmanj 50 milijonov dolarjev za dostop do njihovih arhivov.