Objavljeno: 24.4.2025 06:00

Apple umaknil trditev, da je Apple Intelligence na voljo

Apple je s spletne strani svoje umetno inteligentne storitve tiho umaknil trditev, da so njene zmožnosti že na voljo.

Apple se je za potezo odločil, potem ko je ameriška Nacionalna oglaševalska enota (NAD) začela preiskavo zaradi možnega zavajanja potrošnikov. Preiskava se je osredotočila na oglaševalsko gradivo, objavljeno na Applovi uradni spletni strani, iz katerega je bilo mogoče sklepati, da so vse napovedane funkcije umetne inteligence Apple Intelligence na voljo od splavitve telefona iPhone 16 naprej. NAD je ugotovila, da to ni bilo povsem res. Nekatere izmed ključnih funkcij, kot so pametni sistem za obvestila (Priority Notifications), ustvarjanje emotikonov z umetno inteligenco (Genmoji), orodje za ustvarjanje slik (Image Playground) in integracija s storitvijo ChatGPT, ob lansiranju naprave dejansko še niso bile dostopne uporabnikom. NAD je opozorila tudi na dejstvo, da je bila opomba, ki naj bi pojasnjevala omejitve dostopnosti, pomanjkljiva oziroma ni bila dovolj jasna, da bi potrošniku dejansko pomagala razumeti situacijo. Podjetje iz Cupertina so z enote NAD zato pozvali, da trditev »na voljo zdaj« odstrani ali ustrezno spremeni.

Apple je sicer ob lansiranju iPhona 16 že vključil nekatere umetno inteligentne funkcije, kot so pametna orodja za pisanje in funkcija za odstranjevanje neželenih objektov iz fotografij, a je več napovedanih zmogljivosti dodal šele z nadaljnjimi programskimi posodobitvami. Poleg tega se je izkazalo, da je Apple oglaševal tudi novo, z umetno inteligenco izboljšano različico digitalne pomočnice Siri kot že dostopno, čeprav ta funkcija še vedno ni bila lansirana. Zaradi tega je podjetje med drugim tudi umaknilo promocijski video, v katerem igralka Bella Ramsey uporablja novo Siri. V uradnem odzivu je Apple poudaril, da se sicer ne strinja povsem z ugotovitvami NAD, a spoštuje njihovo vlogo in priporočila.