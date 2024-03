Apple ukinja Apple ID...

…in uvaja uporabniški račun Apple Account.

Bloomberg je razkril Applove jesenske načrte za preimenovanje uporabniškega računa, ki se uporablja na napravah in storitvah podjetja iz Cupertina. Skupaj z izdajo večjih nadgradenj operacijskih sistemov macOS in iOS naj bi Apple ID postal Apple Account. Čeprav uradni razlog za preimenovanje ni znan, je verjetno, da Apple želi poenostaviti razumevanje in uporabo svojih računov za uporabnike. Slednji bodo z novim poimenovanjem lažje razumeli, kaj točno je njihov račun pri Applu in za kaj se uporablja. Sprememba imena iz Apple ID v Apple Account predstavlja korak naprej v prizadevanjih podjetja za poenostavitev in izboljšanje uporabniške izkušnje, ki pa bo prinesel nekaj dela za razvijalce, saj bodo morali do jeseni bržčas posodobiti jezik v svojih aplikacijah, da bo skladen z novo terminologijo.