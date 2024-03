Apple ukinil Epicov račun

Apple je klonil pod pritiskom EU in s posodobitvijo 17.4 dovolil razvijalcem izdajo lastnih trgovin za aplikacije v ekosistemu iOS. A kot kaže je pri tem držal figo v žepu!

Takoj, ko so v Cupertinu objavili svojo odločitev, je Epic napovedal načrte za zagon trgovine na iOS in ponovno izdajo igre Fortnite na platformi iOS. Pri Epicu so bili leta 2020 kritični do Appleovih pravil DMA in kršili dogovor z dodajanjem podpore za plačila tretjih oseb v igri Fortnite na iOS, kar je privedlo do odstranitve igre s tržnice App Store. V Cupertinu očitno še vedno kuhajo mulo, saj so takoj po Epicovi napovedi ukinili njihov razvijalski račun. Apple je razvijalski račun Epic Games Sweden AB prekinil 2. marca, kar je utemeljil s pogodbeno pravico do prekinitve članstva v razvijalskem programu po lastni presoji. Kljub prekinitvi računa Epicov izvršni direktor Tim Sweeney zagotavlja, da se bo igra Fortnite vrnila na iOS. Najverjetneje s pomočjo katere od drugih trgovin, ki jih bo Apple vsled veljavne evropske regulative Digital Markets Act (DMA) dopustiti.