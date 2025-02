Apple TV tudi na Androidu

Po dolgem čakanju je aplikacija Apple TV končno na voljo tudi za naprave z operacijskim sistemom Android.

Nova različica Applove aplikacije je bila zasnovana posebej za Android in jo je mogoče prenesti iz trgovine Google Play. Optimizirana je za pametne telefone, tablice in zložljive naprave ter ponuja vse funkcije, ki jih poznajo uporabniki Applovih naprav. Uporabniki lahko nadaljujejo z ogledom vsebin tam, kjer so končali, prenesejo vsebine za ogled brez povezave ter dostopajo do pretočne storitve Apple TV+ z bogato zbirko nadaljevank, kot so Severance, Silo in For All Mankind, ter priljubljenih humorističnih serij, kakršni sta Ted Lasso in Shrinking. Novi uporabniki prejmejo brezplačno sedemdnevno preizkusno obdobje, naročnina pa ostaja enaka kot na drugih platformah.

Aplikacija sicer še ne podpira predvajanja prek funkcije Cast, vendar se pričakuje, da bo ta možnost na voljo v prihodnjih posodobitvah. Apple TV deluje le na napravah z operacijskim sistemom Android 10 ali novejšim.