Objavljeno: 18.7.2025 22:00

Apple toži youtuberja, ki je razkril iOS 26

Apple je vložil tožbo zoper youtuberja Jona Prosserja, ki je v začetku leta v videoposnetkih pokazal, kako bi lahko bil videti prihajajoči iOS 19. Ta se je do junijskega izida preimenoval v iOS 26, a številne Prosserjeve trditve so se izkazale kot resnične. Apple ga sedaj toži zaradi razkrivanja poslovnih skrivnosti.

Čeprav Prosser ni popolnoma pravilno napovedal, kako bo videti aplikacija Camera, je v grobih obrisih imel prav. V tožbi se je zato poleg Prosserja znašel še Michael Ramacciotti. Skupaj naj bi namreč pridobila dostop do razvojnega iPhona, ki ga je imel v lasti njun prijatelj Ethan Lipnik, ki je zaposlen v Applu. Ramacciotti naj bi pridobil telefon, nato to pa po FaceTimu poklical Prosserja in mu pokazal več funkcionalnosti in oblikovanja. Prosser naj bi pogovor posnel, nato pa posnetke delil. Lipnikov telefon naj bi imel kopico novosti, ki še niso bile javno razkrite. Apple ga je kasneje odpustil.

Kako sta dobila telefon? Ramacciotti je Lipnikov prijatelj, ki je bil pri njem na obisku. Ko Lipnika dlje časa ni bilo, je Ramacciotti odklenil njegov telefon in poklical Prosserja. Ta trdi, da ni načrtoval ničesar takega in da ni imel pojma, da naj bi Ramacciotti vdrl v telefon.