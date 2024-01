Apple spreminja pravila tržnice App Store

Apple je klonil pod pritiskom in omilil ključno pravilo tržnice App Store, ki je razvijalcem onemogočala povezavo z zunanjimi spletnimi stranmi za nakupe znotraj aplikacij.

Vrhovno sodišče v ZDA je od Appla zahtevalo, da razvijalcem dovoli usmerjanje strank na alternativne načine plačila. V Cupertinu so se na zahtevo najprej pritožili, a se po zavrnitvi le uklonili ter uveljavili spremembo pravil tržnice App Store. Alternativno plačevanje zaenkrat velja samo za mobilne aplikacije in na ameriški veji tržnice, razvijalci pa morajo še vedno plačati provizijo za nakupe znotraj aplikacij, ki niso opravljeni preko App Store.

Preden bodo lahko izkoristili novo pravilo bodo razvijalci morali pridobiti Applovo dovoljenje ter o alternativnih načinih plačila ustrezno obvestiti uporabnike aplikacije. Provizija tovrstnih plačil znotraj aplikacij bo znašala 12% za manjše in 27% za večje razvijalce. Apple je v sodnih dokumentih navedel, da bo te provizije zelo težko in v mnogih primerih nemogoče izterjati. Razvijalci morajo podjetju iz Cupertina zato mesečno poročati o transakcijah in nuditi vpogled v njihove evidence.