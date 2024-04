Apple spodbuja uporabo Vision Pro v poslovne namene

Čeprav so očala za navidezno resničnost Vision Pro prvenstveno namenjena potrošnikom, je Apple nedavno na posebnem dogodku predstavil primere uporabe očal Vision Pro v podjetjih, kot so prilagodljivi delovni prostori, sodelovanje pri oblikovanju 3D, zagotavljanje specializiranega usposabljanja zaposlenih in vodenje terenskega dela na daljavo.

Apple je obenem razložil, kako lahko Vision Pro poveča poslovno produktivnost z integracijo s široko uporabljenimi aplikacijami, kot sta SAP Analytics Cloud in Microsoft 365. SAP Analytics Cloud na Vision Pro denimo uporabnikom omogoča interakcijo s svojimi podatki v tridimenzionalnem prostoru in ponuja vpoglede, ki prej niso bili dosegljivi v ploščatem, dvodimenzionalnem vmesniku. Podobno so prikazali nekatere aplikacije Microsoft 365, ki so optimizirane za rabo z očali.

Zasloni z visoko ločljivostjo v Vision Pro omogočajo prikaz in upravljanje digitalnih dvojčkov izdelkov, objektov in procesov z visoko stopnjo podrobnosti in natančnosti. To ima pomembne posledice za industrije, kot je avtomobilski inženiring, kjer sta analiza podatkov v realnem času in sprejemanje odločitev ključnega pomena. Apple je kot primer tega poudaril svoje partnerstvo s Porschejem pri ustvarjanju aplikacije Porsche Race Engineer.

Usposabljanje in simulacija predstavljata drugo področje, na katerem bi lahko Vision Pro imel pomembno vlogo. KLM Airlines je z očali Vision Pro izboljšal tehnično vzdrževanje in usposabljanje brez potrebe po dragih fizičnih prototipih ali uporabi drage opreme za namene usposabljanja. Aplikacija Engine Shop na primer omogoča KLM tehnikom, da se povsem enakovredno usposabljajo na modelih motorjev v svojem lastnem prostoru, kot bi to počeli v specializiranih trening centrih.

Da bi spodbudil razvoj in integracijo Vision Pro v poslovne procese, je Apple najavil vrsto virov za razvijalce, vključno s testnim laboratorijem Enterprise Spatial Design Lab, obenem pa objavil niz partnerstev z uglednimi podjetji, kot sta Deloitte in Porsche.