Apple spet lahko prodaja pametne ure v ZDA

Hitro se spreminjajo razmere in le dva dni po prepovedi prodaje pametnih ur Apple Watch Series 9 in Ultra 2 v ZDA zaradi kršitve patentov so te ponovno na prodajnih policah. Sodišče je ugodilo Applu in izdalo začasno odredbo, ki dovoljuje prodajo do 12. januarja, ko bo znana končna odločitev.

Že oktobra je Komisija za zvezno trgovino (ITC) prepovedala prodajo, ker izdelka kršita patente podjetja Masimo, ki pokrivajo merjenje saturacije krvi. Prepoved je začela veljati dva meseca pozneje, ker Bela hiša vmes ni posegla z vetom, kar je nazadnje storila leta 2013.

Apple je vmes uri spremenil in trdi, da patentov ne kršita, o čemer pa se ITC še ni izrekel. Zato je Apple sedaj zahteval sodno odredbo, ki bi prekinila prepoved prodaje. Še pred sodno odredbo so sicer 21. decembra prenehali prodajati ure na spletu in tri dni pozneje v fizičnih prodajalnah. Sedaj je sodišče Applu ugodilo in prodaja je do 12. januarja dovoljena. Tedaj bo znano, ali je nova verzija ur skladna s patentno zaščito.