Objavljeno: 11.3.2024 07:00

Apple si je premislil, Epic Games sme nazaj

Iz prve vrste lahko brezplačno opazujemo pravo telenovelo, v kateri nastopata Apple in Epic Games, oder pa je postavila Evropska unija. Minuli teden je Apple najavil, da ukinja Epicov razvijalski račun na platformi iOS, s čimer bi mu onemogočil razvoj in distribucijo lastne trgovine Epic Games Store. Sedaj si je Apple premislil.

Medtem ko je še pred tednom dni Apple trdi, da Epic Games predrzno krši pogodbene obveznosti, so sedaj iz Appla sporočili, da so po pogovorih z Epic Games iz podjetja sporočili, da bodo spoštovali pravila. Zato so mu dovolili, da se ponovno vrne v Apple Developer Program. Epic bo torej lahko objavil datoteko za namestitev Epic Games Store kot samostojne aplikacije mimo App Stora.

K nenadni Applovi spravljivosti je bržkone prispevala tudi najava Evropske komisije, bo začela preiskavo Applovega spoštovanja DMA. Epic je dodal, da gre očitno za posledico pritiska javnost in regulatorjev. Njihov izvršni direktor Tim Sweeney je dodal, da je DMA dosegel svojo prvo odmevno zmago, kar da je velik uspeh za evropsko zakonodajo in Komisijo.