Apple se podaja v navidezno resničnost

Apple je na konferenci WWDC razkril dolgo napovedovana očala za navidezno in obogateno resničnost Vision Pro.

Po šestih letih šušljanja so pri Applu končno uradno napovedali očala za prikaz navidezne in obogatene resničnosti Vision Pro, ki se od tekmecev ločijo po obliki in odsotnosti nadzornega dodatka. Namesto slednjega se bo naprava zanašala na več zunanjih in notranjih tipal ter kamer, ki bodo uporabniku omogočale popoln nadzor z gestami rok ali oči ter upravljanje z glasom. Posebne pozornosti je vredna v očala vgrajena optika, ki z lečo treh elementov in dvojnimi 4K mikro OLED zasloni zagotavlja kar 23 milijonov slikovnih pik. Vse našteto, prostorski zvok, infrardeče in klasične kamere, LED osvetlitev ter LiDAR, bo energijsko zelo potratno, zato bo nosljiva naprava imela zunanjo baterijo. Operacijski sistem visionOS in aplikacije bosta poganjala Applov novi čip R1 in že uveljavljeni procesor M2. Velikost očal bo s trakovi mogoče prilagajati.

TX9qSaGXFyg

Z očali Vision Pro bo mogoče uporabljati tako običajne aplikacije, na primer spletni brskalnik Safari, kot druge, spisane posebej zanje. Tržnica App Store bo dobila namenski razdelek za AR/VR programe. Med uporabo očal bo uporabnik normalno komuniciral z ljudmi ali uporabljal predmete v resničnem svetu, saj bo s pomočjo kamer okolico videl enako kot bodo drugi videli njega. Nekatere znane aplikacije bodo posebej prilagojene za očala Vision Pro. Tako bo pogovor FaceTime dostojno posnemal komunikacijo iz oči v oči. Za običajna opravila bo Vision Pro znal uporabiti tipkovnico in miško, za igranje pa nadzorne ploščke priljubljenih igralnih konzol. Tudi sicer bo ob splavitvi na voljo več kot 100 igričarskih naslovov storitve Apple Arcade. Na željo nosilca se bodo očala spremenila v trideset metrov visoko platno, na katerem si bo lahko ogledal zadnjo filmsko uspešnico ali TV vsebino pretočne storitve Disney+, s katero so v Cupertinu sklenili partnerstvo. Za zaščito bo poskrbelo optično branje roženice Optic ID.

Očala Vision Pro naj bi na prodajne police prispela v začetku prihodnjega leta. Cena zanje bo znašala vrtoglavih 3.500 ameriških dolarjev.