Apple se odločno podaja na področje umetne inteligence

Apple je z nakupom kanadskega startupa DarwinAI okrepil svoje načrte na področju umetne inteligence, realizacijo katerih pričakujemo v prihajajoči programski opremi iOS 18.

Kanadsko podjetje DarwinAI je razvilo tehnologijo, ki omogoča pregled komponent med proizvodnim procesom in optimizacijo AI sistemov za hitrejše in učinkovitejše delovanje. Kanadčani so se pridružili Applovemu oddelku za razvoj umetne inteligence, kar nakazuje na integracijo napredne tehnologije, ki lahko naredi AI sisteme manjše in hitrejše. Apple bi se s tehnologijo lahko osredotočil na izvajanje umetno inteligentnih procesov neposredno na napravah, namesto da bi se zanašal na obdelavo v oblaku.

Istočasno je odjeknila novica, da se Apple aktivno pogaja z Googlom za vključitev generativne umetne inteligence Gemini v telefone iPhone. Potencialni dogovor med Applom in Googlom bi lahko razširil doseg Googlovih AI orodij na več kot dve milijardi telefonov iPhone. Vse kaže, da so velika pričakovanja za operacijski sistem iOS 18 upravičena in slednji ni znotraj podjetja v Cupertinu zaman oklican za eno največjih posodobitev v Applovi zgodovini.