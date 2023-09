Apple še ne obvlada čipov za 5G

Qualcomm je podpisal nov dogovor z Applom o dobavi čipov za povezljivost 5G v iPhonih, ki velja do leta 2026. Apple, ki si že pet let prizadeva izdelati čip 5G, s tem dokazuje, da še ni sposoben v razviti zanesljivega čipa in ga izdelati v zadostnih količinah.

Modem, kot se imenuje osrednji čip za komunikacijo z mobilnim omrežjem, je ena ključnih komponent v pametnih telefonih, od katerih je odvisna zanesljivost naprave. Apple že od leta 2018 skuša čim več komponent dizajnirati in razviti sam, a mu to za zdaj še ne uspeva. Prvi dogovor za čipe 5G je Qualcomm z Applom sklenil že leta 2019, sedaj pa so ga še podaljšali. Podrobnosti niso znane, bi pa naj bil podoben kot tedanji.

Dogovor dopušča možnost, da Apple v naslednjih treh letih začne uporabljati tudi lastne čipe, če jih bo uspel razviti. Qualcomm je dejal, da načrtujejo 20-odstotno dobavo čipov za Applove telefone do leta 2016. Takoj po objavi vesti o dogovoru so Qualcommove delnice poskočile za osem odstotkov, nato pa so se ustalile pri treh odstotkih plusa.