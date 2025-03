Objavljeno: 5.3.2025 09:00

Apple se je pritožil na obvezno ukinitev šifriranja iClouda v Veliki Britaniji

Apple je po pričakovanjih vložil pritožbo zoper odločitev britanskega regulatorja, ki mu je odredil ukinitev polnega šifriranja vsebine v iCloudu. Apple ugovarja, da gre tako rekoč za zahtevo, da v svoje storitve vgradijo stranska vrata, ki omogočajo dostop do uporabniške vsebine brez njihovega vedenja.

Pritožbo so vložili na posebno sodišče (Investigatory Powers Tribunal), ki ureja postopke po zakonu o preiskavah (Investigatory Powers Act). To bo prvi primer, ko bo sodišče presojale ukaze po tem zakonu, zato v vsakem primeru pričakujemo izjemno pomemben precedens. Ali bosta zaslišanje in obravnava javna, še ni znano.

Apple je decembra 2022 v Veliki Britaniji uvedel polno šifriranje (end-to-end) za iCloud, kar so poimenovali Advanced Data Protection. V začetku tega leta je Apple dobil ukaz, da ga mora izključiti, kar je prvi tovrstni napad na šifriranje na Zahodu. Boj držav proti šifriranju sicer ni nič novega, a so bile doslej precej neuspešne. Moti jih dejstvo, da podjetja v tem primeru ne morejo izpolniti sodnih odredb o dostopu do podatkov, ker jih preprosto nimajo. A vgraditev stranskih vrat pomeni, da lahko isti dostop – s silo ali kako drugače – izrabi kdorkoli. Varnost je za vse ali za nikogar.