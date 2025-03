Apple s pretočno storitvijo letno izgubi milijardo dolarjev

Po poročanju portala The Information pretočna platforma Apple TV+ letno beleži več kot milijardo ameriških dolarjev izgube.

Apple TV+ ima okoli 45 milijonov naročnikov, kar je v primerjavi z Netflixom in njegovimi 300 milijoni malo. Od leta 2019 je Apple v lastne video vsebine vložil že več kot 20 milijard dolarjev, a je Tim Cook zaradi slabših rezultatov nekaterih dragih projektov letni proračun nedavno oklestil za 500 milijonov. Film Argylle, za katerega so zapravili 200 milijonov USD, je na primer eden tistih, ki ni prinesel pričakovane gledanosti ali rasti naročnikov. V preteklih letih je bila pretočna storitev Apple TV+ znana po visokih stroških za promocijo, med drugim je igralcem in producentom plačevala več kot sto tisoč dolarjev vredne zasebne lete. To je zdaj zgodovina, saj Apple postopoma zaostruje finančni nadzor nad svojo pretočno storitvijo.

Kljub finančni izgubi pa platforma ostaja pomembna naložba v prestiž in prihodnost vsebinskih storitev podjetja Apple, kar potrjuje tudi uspeh oskarjevca CODA iz leta 2022. Apple visoko izgubo, ki jo pridela s TV+, trenutno sprejema kot del svoje dolgoročne strategije.