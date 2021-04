Apple s presenetljivo dobrimi poslovnimi rezultati

Objavljeno: 29.4.2021 10:00

Pri Applu so objavili poslovne rezultate za prvo četrtletje letošnjega leta, to je bilo kljub nadaljevanju epidemije res odlično.

To prvo četrtletje je po prihodkih in dobičku povsem primerljiv s zadnjimi četrtletji v letu, torej s prazničnimi časi, ko so poslovni rezultati že po navadah najboljši. Glede na isto obdobje lani, ko smo bili ravno v začetnih fazah širjenja COVID-19, se je dobiček skoraj podvojil, gre pa za tretje najuspešnejše Applovo četrtletje v zgodovini.

Največji dvig prodaje so zabeležili na Kitajskem, dobro pa so se prodajale vse naprave, tako telefoni iPhone kot tablice in tudi osebni računalniki. Nekoliko presenečajo prihodki od osebnih računalnikov, saj so tu zabeležili najboljšo prodajo doslej, kar 70% višje prihodke kot v istem obdobju lani. Po našem mnenju gre tu za kombinacijo dela od doma in Applovega prehoda na lastne procesorje, ki je marsikoga prepričal v nekoliko hitrejšo zamenjavo računalnika.

Podjetje pravi, da se pozna trend dela od doma in tudi dejstvo, da imajo ljudje več časa, ki ga preživijo v spletu – kar vse bolj počnejo s pametnimi telefoni. Omenili so tudi večje zanimanje za aplikacije za domačo fizično vadbo in za poslušanje glasbe. Se pa v naslednjih mesecih pričakuje padec prodaje na račun svetovnega pomanjkanja procesorjev, kar bo omejilo tudi Applove proizvodnje zmogljivosti.