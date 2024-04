Apple razvija robota

Bloomberg poroča, da Apple trenutno razvija vsaj dva robota.

Apple raziskuje novo področje, na katerem išče naslednji izdelek, ki bi podjetju pomagal zadržati vodilni položaj na trgu in ustvariti nov vir prihodka kot zamenjavo za nedavno opuščeno električno vozilo. Projekti robotike v Cupertinu so v zgodnjih fazah, a je podjetje vseeno že začelo delati na konkretnih napravah, ki ne potrebujejo človeškega posredovanja. Za razvoj robotov je odgovorna skupina za pametni dom, kateri se je pridružil vsaj en inženir, ki je delal na opuščenem projektu električnih vozil. Po poročanju Marka Gurmana iz Bloomberga Apple trenutno razvija vsaj dva robota, med katerimi je mobilni robot, ki lahko sledi uporabnikom po domu, in namizna naprava, ki premika zaslon s pomočjo robota. Ta robot je zasnovan tako, da lahko posnema gibanje glave in se zna osredotočiti na eno osebo v skupini, kar bo verjetno najbolj dobrodošlo za izboljšanje izkušnje video konferenčnih klicev.