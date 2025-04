Objavljeno: 15.4.2025 06:00

Apple razvija novo različico očal Vision Pro, ki se bodo povezala z Macom

Apple se kljub skromnemu začetnemu zanimanju ne odpoveduje svoji ambiciozni napravi obogatene resničnosti.

Po poročanju Marka Gurmana (Bloomberg) podjetje razvija kar dve novi različici očal Vision Pro, pri čemer ena od njiju prinaša pomembno novost, možnost povezave z računalniki Mac. Slednja bi omogočala prenos vsebine z zaslona Maca neposredno v očala, s čimer bi naprava pridobila vlogo poslovnega orodja, za delo z aplikacijami, obdelavo dokumentov ali bolj poglobljeno uporabniško izkušnjo v virtualnem prostoru. Čeprav tovrstna rešitev ne pomeni popolne neodvisnosti naprave, pa bi lahko odpravila eno ključnih slabosti prve generacije, omejen nabor aplikacij in uporabe v poslovnem okolju. Poleg tega Apple razvija tudi cenejšo in lažjo različico očal Vision Pro, ki naj bi naslovila visoko ceno prve naprave (3500 $) in težo, ki je mnogim uporabnikom onemogočala dolgotrajno uporabo. A to naj bi bili le vmesni koraki, saj je končni cilj izvršnega direktorja Tima Cooka razvoj lahkih AR očal, ki jih bo mogoče nositi ves dan. Takšna naprava bi lahko v prihodnosti popolnoma nadomestila pametne telefone kot glavno vstopno točko v digitalni svet.

Čeprav konkretni datumi izida niso znani, razvoj več modelov nakazuje, da Apple dolgoročno vidi očala Vision Pro kot ključni steber svoje strategije. Podjetje se očitno ne bo zadovoljilo le z nišno napravo za razvijalce in navdušence, temveč gradi temelje za novo generacijo uporabniških naprav, kjer bo fizični zaslon nadomestila prostorska resničnost.