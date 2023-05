Apple razvija interaktivne ovitke za telefone iPhone

Apple je nedavno uspešno zaprosil za dodelitev patenta, ki nakazuje na razvoj interaktivnih ovitkov za telefone iPhone, ki bi uporabniku med drugim prikazovali raven baterije, opomnike, sezname ter omogočali odklep naprave.

Applova prošnja za dotični patent razkriva, da v Redmondu resno razmišljajo o proizvodnji naprednih ovitkov za telefone iPhone. Ovitki bi mobilnim napravam zagotavljali varnost in obenem uporabniku nudili dostop do pomembnih informacij ter nekaterih zmožnosti telefona. Z vgrajenim brezžičnim komunikacijskim vezjem bi ovitek od telefona lahko prejel kakršnokoli informacijo in obdelano posredoval nazaj. Funkcionalnost bi podpirala tudi s telefonom povezane naprave, kakršne so slušalke AirPods, ura Apple Watch ali prihajajoča očala za navidezno resničnost.

Patent je pripisan osmim izumiteljem, vključno s Stephenom T. Schooleyjem, ki je že sodeloval pri prijavi patenta, ki opisuje, kako bi lahko priključek za polnjenje MagSafe prenašal podatke in preverjal pristnost uporabnikov prek zunanjih naprav.