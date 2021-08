Objavljeno: 4.8.2021 15:37

Apple razširja proizvodnjo na kitajskem

Apple se dogovarja z novimi dobavitelji in proizvajalci na kitajskem, ki bodo izdelovali prihajajoče telefone iPhone 13.

Podpisali naj bi že pogodbo z Luxshare Precision Industry, podjetjem, v katerem naj bi izdelali do 3% prihajajočih iPhone 13. Telefone bodo še naprej izdelovali tudi trenutni Applovi partnerji, denimo tajvanska Foxconn in Pegatron. Luxshare ima v lasti tudi podjetja Cowell (ta proizvaja fotografske sklope za telefone) in Casetek (proizvajalec kovinskih ogrodij za telefone), oba bosta prispevala dele za prihajajoče Applove naprave.

Večina podjetji, med njimi je seveda tudi Apple, seveda ne proizvaja lastnih naprav, niti komponent, to prepustijo podizvajalcem. Apple ima pri tem eno najboljši pogajalskih izhodišč, saj naročajo res veliko število med seboj zelo podobnih naprav. Pri tem so posamezni proizvajalci med seboj resni tekmeci, s čimer si lahko jabolčniki zagotovijo še toliko bolj ugodne pogoje (torej nizke cene ob visoki kakovosti).