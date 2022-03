Objavljeno: 30.3.2022 12:23

Apple razmišlja o naročnini za iPhone

Sodeč po pisanju spletišča Bloomberg naj bi Apple pripravljal naročnino za telefone iPhone in tablice iPad.

Naročnina bi lahko prišla že prihodnje leto, predvidevajo, da bi lahko Apple to združil z drugimi naročninami. To vključuje Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus in Apple Arcade – kar nekaj teh lahko se lahko že sedaj združi pod okriljem Apple One. Cene še niso znane, ugiba se, da naj ne bi šlo za enostavno deljenje cene naprave na 12 ali 24 mesecev. Pri tem bi lahko ponudili možnost kasnejše menjave telefonov za novejše različice, vse pod okriljem omenjene naročnine.

Pri tem moramo poudariti, da vsaj v Sloveniji velika večina uporabnikov že tako ali tako telefone kupuje v navezi z naročniškimi pogodbami pri ponudnikih telefonije. Dvomimo, da bi nam Apple ponudil cenovno ugodnejšo izbiro.