Apple rahlja pravila za popravila, a vztraja pri originalnih delih

Apple bo razširil svoj program samopopravil, ki bo potrošnikom in servisnim delavnicam že jeseni omogočil uporabo pristnih rabljenih delov Apple za popravilo telefonov iPhone 15 in novejših.

Sprememba Applovih rigoroznih pravil pomeni, da bodo rabljeni deli zahvaljujoč tovarniški kalibraciji nudili enako funkcionalnost in varnost kot novi. Program bo vključeval dele, kot so zasloni, baterije, kamere in različna tipala. Za razliko od prej bo večino delov mogoče naročiti iz trgovine brez navedbe serijske številke naprave, razen za zamenjavo logične plošče. V Cupertinu se kljub rahljanju pravil ne bodo odrekli tehnologiji parjenja rezervnih delov, ki preprečuje vgradnjo ponaredkov. Apple namreč pravi, da pristnost strojne opreme ohranja zasebnost in varnost telefonov iPhone. Prav tako bodo še vedno uporabljali funkcijo Activation Lock, ki prepreči uporabo delov iz ukradenih naprav za popravila.