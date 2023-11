Apple: Računalniki Mac so tako učinkoviti, da potrebujejo pol manj pomnilnika kot PC-ji

Vodilni izvršni direktor podjetja Apple, Bob Borchers, je izjavil, da je 8 GB pomnilnika v Macu enako kot 16 GB v osebnem računalniku PC.

Nedavno predstavljeni računalniki Mac so povzročili nemalo dvignjenih obrvi iz popolnoma nepravih razlogov. Prenosnik MacBook Pro s procesorjem M3 ima namreč pri osnovnem 14-palčnem modelu kljub visoki ceni 1600 USD zgolj 8 GB pomnilnika RAM. Bob Borchers iz podjetja Apple trdi, da je skopo odmerjena količina pomnilnika zaradi učinkovite arhitekture čipov M-serije povsem dovolj. Poudaril je, da ima Appleova naveza silicija in programske opreme zmožnost zelo učinkovite uporabe pomnilnika, vključno z uporabo kompresije pomnilnika in da je pomnilnik vgrajen neposredno v procesorski čip, kar prinaša prednosti pri dostopnosti in pasovni širini. Operacijski sistem MacOS uporablja tudi več tehnik za optimizacijo izkoriščenosti pomnilnika, kot sta predpomnjenje podatkov in kompresija informacij v pomnilniku, kar na svoj način delajo tudi drugi operacijski sistemi, kot sta Windows in Linux​.